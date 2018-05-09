أعلنت الشرطة اليونانية إنقاذ 50 مهاجرًا كانوا محتجزين كرهائن في شمال اليونان، واعتقال مواطنين اثنين من باكستان للاشتباه في قيامهما بخطف الرهائن وابتزازهم.

وأوضحت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الأربعاء، أن العديد من المختطفين كانت حالتهم الصحية متردية، نظرًا لحصولهم على كمية قليلة من الطعام والمياه، فيما تم نقل أحد المختطفين إلى المستشفى نظرا لإصابته بالتهاب رئوي وجفاف. وأشارت الشبكة إلى أن المُختطَفين هم: 38 باكستانيا و10 بنغاليين ومواطنين اثنين من سريلانكا.