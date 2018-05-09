هاجم زعيم حزب "فوكس" الإسباني سانتياجو أباسكال مرة آخرى، الإسلام، وقال: "الإسلام الذي ينتشر في إسبانيا وفي جميع أنحاء أوروبا يعتبر أكبر عدو لمجتمعنا وقيمنا، والأصوليين الإسلاميين يجب علينا حظرهم ومعاقبتهم وطردهم"، على حد زعمه.

ووفقا لصحيفة "لا غاثيتا" قال أباسكال: "لابد من إلحاق تغيير جذري للهجرة والحدود"، وكان ذلك بعد اعتقال الجزائري عبد الله ازهر الذي ينشر الكراهية والتطرف في إسبانيا، مضيفًا: "لا نرغب في أن تكون إسبانيا بالبرقع، لا نريد إسبانيا فيها المرأة لا يتم التعرف عليها.