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|رقم الخبر: 219236
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 19:02
|الاقسام: دوليات
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زعيم حزب إسباني متطرف يهاجم الإسلام
هاجم زعيم حزب "فوكس" الإسباني سانتياجو أباسكال مرة آخرى، الإسلام، وقال: "الإسلام الذي ينتشر في إسبانيا وفي جميع أنحاء أوروبا يعتبر أكبر عدو لمجتمعنا وقيمنا، والأصوليين الإسلاميين يجب علينا حظرهم ومعاقبتهم وطردهم"، على حد زعمه.
ووفقا لصحيفة "لا غاثيتا" قال أباسكال: "لابد من إلحاق تغيير جذري للهجرة والحدود"، وكان ذلك بعد اعتقال الجزائري عبد الله ازهر الذي ينشر الكراهية والتطرف في إسبانيا، مضيفًا: "لا نرغب في أن تكون إسبانيا بالبرقع، لا نريد إسبانيا فيها المرأة لا يتم التعرف عليها.
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