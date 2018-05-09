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رقم الخبر: 219236 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 19:02 الاقسام: دوليات  
زعيم حزب إسباني متطرف يهاجم الإسلام

زعيم حزب إسباني متطرف يهاجم الإسلام

هاجم زعيم حزب "فوكس" الإسباني سانتياجو أباسكال مرة آخرى، الإسلام، وقال: "الإسلام الذي ينتشر في إسبانيا وفي جميع أنحاء أوروبا يعتبر أكبر عدو لمجتمعنا وقيمنا، والأصوليين الإسلاميين يجب علينا حظرهم ومعاقبتهم وطردهم"، على حد زعمه.

 ووفقا لصحيفة "لا غاثيتا" قال أباسكال: "لابد من إلحاق تغيير جذري للهجرة والحدود"، وكان ذلك بعد اعتقال الجزائري عبد الله ازهر الذي ينشر الكراهية والتطرف في إسبانيا، مضيفًا: "لا نرغب في أن تكون إسبانيا بالبرقع، لا نريد إسبانيا فيها المرأة لا يتم التعرف عليها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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