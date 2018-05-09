أيدت محكمة الاستئناف في باراغواي، يوم الأربعاء، الحكم الصادر بتسليم نيكولاس ليوز الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إلى أمريكا.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الدفاع الخاص بالمسؤول السابق ضد قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا وهي آخر درجات التقاضي؛ للحيلولة دون خضوعه للمحاكمة في الولايات المتحدة. وتشرف الولايات المتحدة الأمريكية على التحقيقات الخاصة بفضيحة الفساد التي ضربت "فيفا" قبل سنوات. وكان القضاء في باراغواي قد قرر في وقت سابق - تسليم ليوز إلى أمريكا.