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رقم الخبر: 219235 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 19:01 الاقسام: دوليات  
محكمة باراغواي تؤيد تسليم مسؤول سابق لواشنطن

محكمة باراغواي تؤيد تسليم مسؤول سابق لواشنطن

أيدت محكمة الاستئناف في باراغواي، يوم الأربعاء، الحكم الصادر بتسليم نيكولاس ليوز الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إلى أمريكا.

 ومن المقرر أن يستأنف فريق الدفاع الخاص بالمسؤول السابق ضد قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا وهي آخر درجات التقاضي؛ للحيلولة دون خضوعه للمحاكمة في الولايات المتحدة. وتشرف الولايات المتحدة الأمريكية على التحقيقات الخاصة بفضيحة الفساد التي ضربت "فيفا" قبل سنوات. وكان القضاء في باراغواي قد قرر في وقت سابق - تسليم ليوز إلى أمريكا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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