  • الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 09, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219234 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 19:00 الاقسام: دوليات  
قتلى باشتباكات بين الشرطة والسجناء في إندونيسيا

قتلى باشتباكات بين الشرطة والسجناء في إندونيسيا

أفادت مصادر أمنية في إندونيسيا، يوم الأربعاء، بأن 6 أشخاص قتلوا جراء اشتباكات بين الشرطة وسجناء متشددين بسجن في ضواحي العاصمة جاكارتا.

وأكد ضابط شرطة في مقر قسم الشرطة المتنقلة بمدينة ديبوك الإندونيسية، وكذلك مسؤول في الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب مقتل 6 أشخاص في هذه الاشتباكات. وكان المتحدث باسم الشرطة الوطنية محمد إقبال قال في وقت سابق للصحفيين، إنه لا تتوفر لديه أي معلومات حول وقوع ضحايا جراء الاشتباكات في السجن بسبب استمرار المباحثات مع السجناء.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0631 sec