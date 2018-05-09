ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الأربعاء، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران.

وصعد خام القياس العالمي إثنين بالمئة إلى 42ر76 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18ر1 دولار، أو ما يعادل 7ر1% إلى 24ر70 دولار للبرميل، ليقترب أيضاً من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وقال المحلل الاستثماري في ريفكين سيكيوريتيز الأسترالية وليام أولافلين: (الحدث الأكبر الليلة هو إلغاء ترامب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وبالتالي من المرجح أن تفرض العقوبات مرة أخرى على إيران، وهو ما سيؤثر قطعاً على صادراتها النفطية).

وأعلن ترامب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق المبرم عام 2015، ما يزيد من مخاطر الصراع في الشرق الأوسط، ويثير حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية. وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوماً لفعل ذلك ما لم يتم التوصل إلى إتفاق ما آخر قبل انتهاء تلك المدة.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012، بسبب برنامجها النووي، في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 5ر2 مليون برميل يومياً، قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً. لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إذ وصلت صادراتها في أبريل إلى 6ر2 مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع مع تعزز الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني والذي دعم أسعار النفط ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع.

وصعد الدولار مقابل الين مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للاقتراب من ثلاثة بالمئة. وبحلول الساعة 13ر07 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 65ر0 بالمئة إلى 16ر1305 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو/ حزيران 6ر0 بالمئة إلى 70ر1305 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 4ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 36ر16 دولار للأوقية وتراجع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 60ر908 دولار للأوقية.