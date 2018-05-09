وذكرت الوكالة "هجوم إنغماسي يستهدف مقرا للشرطة الأفغانية بمنطقة دشت برجى" في كابول لكنها لم تورد أي تفاصيل عن سقوط قتلى.

وهزت سلسلة انفجارات قوية كابول، يوم الأربعاء، وتبعها اطلاق نار، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في ما يشكل أحدث هجمات تشهدها العاصمة الافغانية في الآونة الأخيرة.

وقال مراسلو فرانس برس أنهم سمعوا دوي عدة انفجارات في وسط العاصمة وهو ما أكده المتحدث باسم قائد الشرطة حشمة الله استاناكزاي.

وأوضح المتحدث "وقع انفجار أمام مركز للشرطة في غرب كابول" مضيفا "لدينا تقارير أيضا عن إطلاق نار. وأشير أيضا إلى انفجارات أخرى في منطقة شار-ايناو في كابول. وسنعطى تفاصيل اضافية في وقت لاحق".