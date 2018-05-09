أعلن الإتحاد العالمي للصلب (worldsteel) ، في أحدث تقرير له عن أداء 66 بلداً عضواً، عن ارتفاع إنتاج الصلب في ايران بنسبة 7ر43 بالمائة في شهر مارس الماضي، حيث بلغ مليونين و350 ألف طن، وفي المجموع ازداد بنسبة 47 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

وأفادت وكالة أنباء (إرنا)، الأربعاء، نقلاً عن الاتحاد العالمي للصلب، ان إنتاج الصلب والحديد بالعالم سجل نمواً بنسبة 4 بالمائة في شهر مارس، وفي المجموع سجل نمواً بنسبة 1ر4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 .وبلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في ايران مليونين و125 ألف طن في شهر مارس 2018، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 3ر47 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من عام 2017. وسجل إنتاج الحديد الإسفنجي في ايران نمواً بنسبة 4ر52 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 واحتل المرتبة الثانية عالمياً.

وكان اتحاد الحديد والصلب الايراني، قد أعلن في وقت سابق، ان مجموع حجم صادرات سلسلة الصلب والحديد في ايران تخطى الـ9 ملايين و200 ألف طن في عام 2017 نظراً لنمو الإنتاج. ويقدر حجم الاستخراج السنوي للمواد المنجمية في ايران نحو 400 مليون طن، وان مواد الإنشاء تشكل أكثر من 60 بالمائة منها.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، ان عدد المناجم في البلاد يبلغ أكثر من 10 آلاف وحدة، الفعالة منها نحو 6 آلاف منجم، والباقي قيد الإعداد أو التعطيل.