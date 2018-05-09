وأضاف محمد خزائي، الثلاثاء، خلال إجتماع تجاري بين إيران وكرواتيا عقد في مقر غرفة التجارة قائلاً: ان المصرف الكرواتي يتعاون مع العديد من المصارف في مختلف الدول بما في ذلك إيطاليا. واعتبر خزائي زيارة الوفد التجاري الكرواتي برئاسة مساعدة رئيس الوزراء وزيرة الإقتصاد مارتينا داليش الى طهران في هذه الظروف الخاصة، بأنها تحمل في طياتها رسالة خاصة الى المجتمع الإيراني وأوروبا.

وأضاف مساعد وزير الشؤون الإقتصادية والمالية: ان السيدة داليش تعد إحدى الشخصيات السياسية الفاعلة على صعيد كرواتيا والإتحاد الأوروبي وزيارتها الى طهران تظهر إهتمام كرواتيا بتعزيز العلاقات الإقتصادية مع إيران. وأشار الى مجالات التعاون بين البلدين قائلاً: انه تم إبرام مذكرة تفاهم حول موضوع تجنب الإزدواج الضريبي منذ عدة سنوات بين البلدين دخلت حيز التنفيذ وان هذا الموضوع ساهم في تبسيط عمل المستثمرين الكروات.

وأشار خزائي الى إبرام إتفاقية أخرى حول تعزيز التعاون الجمركي الثنائي بين إيران وكرواتيا. كما تم تشكيل كونسرسيوم يتشكل من عدة شركات كرواتية للتعاون في قطاع البتروكيمياء في إيران.

وفي حديث لمراسل (إرنا)، أعلن المدير العام لمنظمة الإستثمار والإسناد التقني والإقتصادي في إيران ان التنوع في التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية والآسيوية ساهم في تقليل الأضرار الاقتصادية والحد من تعرض الاستثمار الخارجي في ايران للخطر .وأضاف خزائي: ان العديد من الدول الأوروبية والآسيوية إستثمرت في مختلف القطاعات الاقتصادية في ايران خلال السنوات الأخيرة. وتابع قائلاً: ان الدول الأوروبية سيما مجموعة من الشركات العملاقة في أوروبا وآسيا يساورها القلق تجاه القرارات التي قد تتخذ ضد ايران. وتابع: ان هذه الشركات تعتقد بأن هناك إمكانيات كبيرة في أسواق ايران يمكن توظيفها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومن هذا المنطلق وبسبب تنوع التعاون الاقتصادي ونظرة الشركات الأوروبية والآسيوية الخاصة تجاه ايران يبدو ان التطورات السياسية لا تترك تأثيراً يذكر على اقتصاد ايران كما تريده أمريكا أو أعداء ايران.