وقال علي أصغر خاجي، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، في الاجتماع الأول للمجلس التجاري الايراني-الصيني بحضور الناشطين الاقتصاديبن في البلدين في بكين: ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام 1978 كانت 118 مليون دولار بحيث ازدادت في العام 2017 إلى 41 مليار دولار أي بنسبة 315 ضعفاً، مؤكداً ان الاجتماع يعتبر أحدث مبادرات الطرفين لتنمية التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأضاف: ان ايران تعتبر ضمن الدول الـ15 الأوائل في العالم من حيث المصادر المنجمية بحيث تمتلك 7 بالمائة من مجموع المصادر المنجمية، و10 بالمائة من احتياطي النفط، و16 بالمائة من احتياطي الغاز في العالم، كما إنها تمتلك سبع مناطق تجارية حرة، و13 منطقة اقتصادية خاصة، و800 بلدة صناعية في أنحاء البلاد.