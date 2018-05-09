آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران انعقدت الثلاثاء 8/5/2018 آخر جلسة لمحاكمة المتهمين الأعضاء في تنظيم "داعش" الارهابي الضالعين بالهجوم على مبنى مجلس الشورى الاسلامي في طهران العام الماضي.