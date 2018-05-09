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رقم الخبر: 219228 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 18:35 الاقسام: الوسائط المتعددة  
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران

آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران

انعقدت الثلاثاء 8/5/2018 آخر جلسة لمحاكمة المتهمين الأعضاء في تنظيم "داعش" الارهابي الضالعين بالهجوم على مبنى مجلس الشورى الاسلامي في طهران العام الماضي.
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
آخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهرانآخر جلسة لمحاكمة عناصر "داعش" الارهابيين في طهران
 
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مصدر الخبر: فارس
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