وصف الرئيس الأرمني، أرمن سركسيان، الأحداث الأخيرة في بلاده بأنها "ثورة على الطريقة الأرمنية"، معتبرا أنه يمكن إطلاق هذه التسمية على ما حدث.

وقال سركيسيان لوكالة "سبوتنيك أرمينيا" خلال زيارته لحديقة النصر في العاصمة يريفان يوم الأربعاء: كانت "مخملية"، غير عنيفة - سمها ما تريد وما شئت، ولكن أعتقد أنها كانت ثورة على الطريق الأرمنية، حيث لم يصب الناس بأذى، ولم يكن هناك عنف وضحايا".

وأضاف "نحن بحاجة لخلق بلد يعود إليه مواطنونا من الشتات، أنا مؤمن بذلك تماما، وإلا لما رأيتني هنا".

ووقعت احتجاجات في أرمينيا اعتبارا من يوم 13 أبريل الماضي، قادها زعيم حزب المعارضة "المعاهدة المدنية" نيكول باشينيان، اعتراضا على تعيين الرئيس السابق سيرج سركسيان بمنصب رئيس الوزراء.

وبعد بضعة أيام من انطلاق الاحتجاجات، أعلنت المعارضة بداية "ثورة مخملية". وفي وقت لاحق وعلى الرغم من هذا، انتخب البرلمان سركيسيان رئيسا للوزراء، ولكنه استقال من منصبه بعد أقل من أسبوع، أي في 23 أبريل على وقع الاحتجاجات المستمرة.

وانتخبت الجمعية الوطنية لأرمينيا يوم الثلاثاء باشينيان رئيسا للوزراء بعد أن كانت قد رفضت ذلك سابقا.