تستهدف المذكرة، المبرمة على هامش فعاليات المعرض الدولي لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات 2018 في طهران، التعاون الثنائي وشراء وبيع المعدات. وأوضح جعفر ربيعي، المدير التنفيذي لشركة خليج فارس القابضة، أنه بموجب المذكرة سوف لن ينحصر التعاون مع (سيمنز) على شراء المعدات، بل سيشمل الصيانة والتصليح وترقية جودة المنتجات. وأكد أن شركة (سيمنز) الألمانية تتطلع لتعاون طويل الأمد مع خليج فارس القابضة، وأن هذا سيؤثر انخفاضاً على أسعار السلع الأجنبية وعلى خدمات مابعد البيع.

هذا وقال مدير شركة (LMF) النمساوية العاملة في ايران لإنشاء المعدات النفطية الستراتيجية المستخدة في صناعات التكرير والبتروكيماويات: (كنا متواجدين في ايران في فترة الحظر ونفذنا تعهداتنا ولن نغادر طهران حالياً بانسحاب أميركا من الإتفاق النووي). وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء على هامش معرض طهران الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات، أشار هانس اس تيبي مدير شركة (LMF) في ايران، الى برامج شركته لنقل التقنيات وإنشاء المعدات النفطية بمشاركة (تابكو) الايرانية، مضيفاً: (واجهنا تحديات كثيرة خلال سنوات عملنا في ايران، لكننا تخطينا مرحلة ذروة العقوبات قبل الاتفاق النووي). وصرح: (لم تكن لدينا أي مشكلة في نقل الأموال والعملة الصعبة حتى في فترة الحظر.. نفذنا إلتزاماتنا مع الطرف الايراني وتسلمنا مستحقاتنا مع بعض التأخير).

من جانبه، قال مندوب شركة إنتاج معدات النفط والغاز التركية (تيمكس): ان قرار ترامب لن يؤثر على تعاون شركات بلاده مع ايران. مضيفاً: انه لا يوجد سبب لقيام دولة من أقصى العالم بالتدخل في علاقات الحكومات الأخرى. وأضاف محمود سوروج في تصريح لـ(إرنا) على هامش المعرض: ان أميركا لا تريد لإيران وتركيا أن تصبحا بلدين قويين وتحاول المساس بعلاقاتهما، لأن التعاون بين طهران وأنقرة يعزز من قدراتهما.

وأشار سوروج الى أن طلبات كثيرة وصلت للشركة من ايران بعد الإتفاق النووي، وحالياً منتجات الشركة دخلت الأسواق الايرانية. وقال: ان ايران إحدى الدول المهمة في أسواق النفط والغاز الكبرى، مضيفاً: ان تعاون الشركات التركية مع ايران خاصة بعد عام 2015 تضاعف عدة مرات. وتطرق سوروج الى حرص الشركات التركية على التعاون مع ايران، وقال: ان ايران تتمتع بموارد عظيمة من النفط والغاز، لذا نرغب بالشراء من ايران لسد احتياجاتنا.