تعتزم مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) الإعلان يوم الأربعاء عن وقف برنامج احتجاز واستجواب مثير للجدل بدأ العمل به بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأظهرت مقتطفات من شهادة اعتزمت المرشحة جينا هاسبل الإدلاء بها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ يوم الاربعاء- أنها ستتعهد بعدم استئناف البرنامج المثير للجدل الذي طبقته الوكالة بين عامي 2002 و2005.

وجاء في الشهادة أيضا أن هاسبل القائمة بأعمال مدير الوكالة ستقول للجنة المخابرات في جلسة تأكيد ترشيحها يوم الاربعاء "يمكنني أن أقدم لكم التزامي الشخصي بوضوح ودون تحفظ بأن (سي آي أي) تحت قيادتي لن تستأنف العمل ببرنامج احتجاز واستجواب من هذا القبيل".

يُشار إلى أن هاسبل -التي تتولى حاليا منصب نائبة مدير "سي آي أي" بعدما عملت طوال ثلاثة عقود بالعمليات السرية التابعة للوكالة- أدارت عام 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلند تؤكد تقارير أن معتقلين بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة تعرضوا للتعذيب فيه.

من جهتها كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية "CIA" متهم بجمع معلومات عسكرية سرية لصالح الحكومة الصينية.

ويتهم الادعاء العام، عميل الاستخبارات السابق، جيري تشون شين لي "بالتآمر لجمع أو تقديم معلومات عن الدفاع الوطني من أجل مساعدة حكومة أجنبية". ووجهت له أيضا تهمتان جنائيتان بموجب مادة "حيازة غير مشروعة للمعلومات عن الدفاع الوطني".

ويواجه الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقوبة بالسجن لمدة طويلة.