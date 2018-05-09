وأوضح سيف، على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المختصة بالعملات الأجنبية يوم الأربعاء، أن إدارة ترامب منذ عام ونصف سعت لعرقلة وإثارة الأجواء بهدف إثارة الاضطراب بالاقتصاد الايراني. وقال: ان اقتصاد ايران في وضعية مناسبة، وثمة توازن بين الموارد والايرادات والمصاريف، والنقد الأجنبي متوفر لتغطية احتياجات البلاد.

صناعة الطيران الإيرانية لن تتأثر بقرار ترامب

وفي السياق، قال المدير العام لشركة المطارات والنقل الجوي الايراني: ان قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لن يؤثر على تطوير صناعة المطارات والطيران في البلاد. وأضاف رحمت الله مه آبادي، الأربعاء، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان ايران تضطلع بدور حيوي في المنطقة وخارجها، وقرار الإدارة الأمريكية بهذا الشأن سوف لن يكون مؤثراً. وصرح: لحسن الحظ، في العامين الماضيين وفر الإتفاق النووي فرصة كبيرة لصناعة الطيران في البلاد لتكون قادرة على شراء المعدات التي نحتاجها في هذا الوقت المناسب، مع بعض القيود. وتابع: في العالم الذي نعيش فيه اليوم، كلنا بحاجة إلى بعضنا البعض وقرار الرئيس الأمريكي بالقضاء على هذا الارتباط غير فعال. وصرح مه آبادي: لا شك انه وفي هذا المسار وبالإتكاء على قدراتنا الداخلية، سنجتاز كل التحديات التي نواجهها. وأشار الى أننا أعددنا الخطط لأي قرار يتخذه ترامب، لمواجهة أية قيود .

بورصة طهران تتجاهله وتغلق مرتفعة

هذا وأغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات الأربعاء، على ارتفاع المؤشر العام (تدبيكس) 85 نقطة، متجاهلة قرار إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي. وتلقت السوق دعماً من المؤسسات والصناديق رغم موجة البيع التي شهدتها. وقادت صعود (تدبيكس) أسهم مصفاة بندرعباس 52 نقطة، وخليج فارس القابضة للبتروكيماويات 39 نقطة، والاتصالات المتنقلة 36 نقطة. وتداولت البورصة 37ر2 مليار سهم وورقة مالية بأكثر من 66ر4 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال) توزعت على 66 ألفاً و816 صفقة.

كوريا الجنوبية ستطلب إستثناءً أميركياً

دولياً، أكدت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أنها ستسعى لنيل إعفاء من أي تجديد للحظر الأميركي على إيران إثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الإتفاق النووي مع طهران. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية في بيان: (سنسعى إلى إجراء نقاش مع السلطات الأميركية للحصول على إعفاء على واردات الخام الإيراني). وتشتري كوريا الجنوبية، أحد أكبر عملاء النفط الإيراني في آسيا، بالأساس المكثفات وهي نوع من النفط الخفيف للغاية.

ترکيا تؤكد مواصلة التجارة مع إيران

من جهته، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الثلاثاء، أن بلاده ستمضي قدماً في تجارتها مع إيران بقدر المستطاع ولن تكون خاضعة لمحاسبة أي طرف آخر، وذلك على وقع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015. وقال زيبكجي، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن): (من الآن فصاعداً سنتعامل في تجارتنا مع إيران في الإطار الممكن حتى النهاية ولن نقدم كشف حساب لأحد عن هذا).

"بيجو" تأمل في موقف أوروبي مشترك

أما (بيجو سيتروين) الفرنسية لصناعة السيارات، فقالت إنها تأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً مشتركاً بشأن إيران بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران. وقال متحدث باسم الشركة: (شأننا شأن الأطراف الاقتصادية الأخرى، نتابع تطورات الوضع، ونتابع أيضاً الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي في هذه القضية). مضيفاً: ان بيجو تأمل في أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص إيران (موحداً). وتسعى فرنسا، التي كانت لها علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران، لتعميق الروابط التجارية منذ رفع الحظر عن طهران في 2016.

"ايرباص" تحتاج وقتاً لدراسة القرار الأميركي

وقالت شركة ايرباص، الثلاثاء، إنها ستدرس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتحرك. مضيفة ان هذا سيحتاج وقتاً. وكانت الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب بقيمة 3ر38 مليار دولار بالسعر المعلن، من بينها 100 من ايرباص و80 من بوينغ و20 من (ايه.تي.آر). وجميع الصفقات رهن بتراخيص أميركية نظراً للاستخدام الكثيف لمكونات أميركية في الطائرات التجارية. وقال رينيه أوليه مدير الاتصال لدى ايرباص: (نحلل الإعلان بعناية وسنقيم الخطوات التالية بما يتسق مع سياساتنا الداخلية مع الالتزام الكامل بالعقوبات وقوانين الرقابة على الصادرات).

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن إنسحاب بلاده رسمياً من الإتفاق النووي، مكرراً إتهاماته وإساءاته ضد ايران. فيما أكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، ان الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق، مشيراً الى أن الإتفاق النووي هو إتفاق دولي وليس إتفاقاً ثنائياً بين بلدين في رده على قرار ترامب بانسحاب أميركا من الإتفاق النووي.