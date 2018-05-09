رئیس الجمهوریة يتحدث في كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایراني حول الاتفاق النووي تحدث رئیس الجمهوریة في كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایراني حول الاتفاق النووي.