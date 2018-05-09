رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی