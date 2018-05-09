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رقم الخبر: 219222 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 17:47 الاقسام: الوسائط المتعددة  
رئیس الجمهوریة يتحدث في كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایراني حول الاتفاق النووي

رئیس الجمهوریة يتحدث في كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایراني حول الاتفاق النووي

تحدث رئیس الجمهوریة في كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایراني حول الاتفاق النووي.
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النوویرئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النوویرئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النوویرئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النوویرئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النوویرئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النوویرئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
رئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النوویرئیس الجمهوریة يتحدث فی كلمة متلفزة مع أبناء الشعب الایرانی حول الاتفاق النووی
 
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