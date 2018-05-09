وتطرق حجة الاسلام "محمد جعفر منتظري" خلال لقائه المدرسين والنخب التعبوية في حوزة قم العلمية، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها تجربة ناجحة في التصدي لمؤامرات الاعداء ومحاولاتهم التغلغل داخل البلاد طيلة العقود الاربعة الماضية، مشيرا الى موضوع تطبيق تليغرام ونتائجه السيئة في المجتمع، وقال: منذ عام تقريبا تم مناقشة هذا التطبيق للتراسل الفوري في المجلس الاعلى للفضاء الالكتروني، حيث وافق اكثر الاعضاء على حجب التطبيق في حين عارض ذلك عدد آخر كما ان رئيس المجلس كان غير موافق لعدة اسباب، ومن ثم تم تقديم مجموعة النقاشات والتحليلات الى قائد الثورة، حيث كان رأى سماحته ان يجري العمل وفق الاجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة.

واضاف المدعي العام: في عدة مسائل طلبنا من وزير الاتصالات ان يطلب من مدير تليغرام ان يقدم معلومات حول متهمين بجرائم الكترونية في ايران لكن هذا الشخص لم يتعاون ولم يكن مستعدا لتقديم هذه المعلومات.

واوضح منتظري ان السلطة القضائية عندما رأت تطبيق تليغرام تحول الى ارضية لارتكاب الجرائم، وليس هناك وسيلة سوى حجبه، فقد قامت السلطة القضائية بواجباتها ومسؤولياتها القانونية في حجب هذا التطبيق.

واشار المدعي العام الى ان الاعداء يخططون لمهاجمة القيم الدينية للبلاد والثورة، وفي هذا السياق فانهم اعدوا غرف فكر جمعوا فيها خبراء من مختلف انحاء العالم؛ من ايران وبريطانيا واميركا ودول اخرى.

واوضح المدعي ان الاعداء توصلوا الى قناعة بان الهجوم العسكري عديم الجدوى ولا يؤدي سوى الى هزيمتهم، وقال: يجب ان نتوخى الحذر واليقظة بان جميع المليارات من الدولارات التي يخصصها الرئيس الاميركي لمواجهة نظام الجمهورية الاسلامية ليست لتهيئة الاسلحة وانما يحاول العدو التغلغل عبر منفذي الاقتصاد والثقافة، ولدينا امثلة عديدة في هذا المجال، ونعرف ان العدو بصدد توجيه ضربة الى اقتصاد البلاد.

واشار منتظري الى ان مسألة تغلغل العدو داخل البلاد مسألة جادة، وهذا المخطط لا يقتصر على التغلغل الى داخل هيكلة الحكومة والمؤسسات التنفيذية وانما يحاول التغلغل حتى داخل الحوزات العلمية في البلاد.