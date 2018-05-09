أكد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي ان التفاوض حول صناعة الصواريخ أمر غير ممكن.

واشار عبد الرضا رحماني فضلي، في تصريح ادلى به للصحفيين يوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الى قرار انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، موضحا، ان هذا الموضوع ناقشه مجلس الوزراء قبل أشهر وتم تشكيل فرق عمل اقتصادية وتجارية وامنية بهذا الشأن.

واكد ان جميع القرارات قد اتخذت لمختلف السيناريوهات، "وتضمنت كلمة رئيس الجمهورية خلاصة لجميع القرارات المتخذة".

ونوه الى "اننا وقعنا على تعهد ثبتنا وسنبقى عليه الا ان اميركا دللت على انتهاكها العهود ولايمكن الوثوق بها".

ولفت الى استمرار الاتفاق النووي مع اوروبا، موضحا انه كما صرح رئيس الجمهورية حول وجوب التفاوض مع الاوروبيين خلال فترة محددة حيث لو ثبت اثناءها ان تصرفاتهم تتطابق مع مواقفهم فاننا سنواصل الالتزام بالاتفاق.

واكد رحماني فضلي، "اننا شعب مستقل ونأمل اجتياز هذه المرحلة باذن الله بفضل التكاتف ومضاعفة الجهود واعتماد دبلوماسية قوية".