أعلن رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي مجتبى ذوالنور عن صياغة وإعداد مشروع بصفة عاجلة جدا يلزم الحكومة بتنفيذ قانون الاجراء المناسب والمتبادل بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اوضح ذوالنور بان مشروع القرار يتضمن 3 اجزاء وقال، ان نواب المجلس وقعوا مشروع القرار هذا بمختلف توجهاتهم السياسية.

واضاف، ان المشروع يلزم الحكومة بان تاخذ الضمانات اللازمة من الاوروبيين ومجموعة "5+1" ما عدا اميركا، وبطبيعة الحال فان هذه الضمانات يجب ان تكون كاملة وشاملة ومتقنة.

وتابع رئيس اللجنة النووية البرلمانية، انه تم التاكيد في ملحوظة المشروع بان المفاوضات مع الاوروبيين لا ينبغي ان تستغرق اكثر من شهر واحد.

وقال ذوالنور، انه لو لم يعط الاوروبيون الضمانات او اعطوا الضمانات ومن ثم انتهكوها، فبامكان الحكومة ان تشرع بدورة الوقود الكاملة، اي اننا كلفنا الحكومة بزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم الى اكثر من 190 الف سو.

يذكر ان "سو" (Seperative Work Unit)، هو في الواقع "وحدة الفصل" او بعبارة اخرى مقدار سرعة وقدرة الفصل السنوية لليورانيوم 235 من اليورانيوم 238 والذي يتم قياس انتاجه بحسب الكيلوغرام.

وبشان الجزء الثاني من المشروع قال، انه لو لم يعط الاوروبيون الضمانات اللازمة او اعطوا الضمانات ومن ثم انتهكوها فبإمكان الحكومة البدء بدورة الوقود الكاملة، اي اننا كلفنا الحكومة بزيادة تخصيب اليورانيوم بطاقة اكثر من 190 الف سو.

واضاف، لقد كلفنا الحكومة في هذا المشروع بمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيب اي حجم نحتاجه.

وصرح ذوالنور بان مشروع القرار يتضمن بانه لو لم يعط الاوروبيون الضمانات اللازمة فانه على حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية القيام بالاجراءات المطلوبة.

بدوره أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، ان الاتفاق النووي لم يكن بالاتفاق المرغوب في ايران، وقبلنا به فقط لالقاء الحجة ، لكن ذلك البلد المستكبر (أمريكا) لم يلتزم حتى بتوقيعه.

وأشار اللواء باقري يوم الاربعاء، الى مرحلة الدفاع المقدس، وقال ان القوات المسلحة والشعب الايراني تمكنا من الخروج من حرب شاملة، مرفوعي الهامة، واليوم هذا الشعب يمتلك نفس القدرة لدعم الحكومة.

وصرح: مع الأمن والاستقرار الموجود في البلاد، يمكننا أن نقول لرجال الدولة إعملوا على تطوير البلاد دون خشية من التهديدات، وهذا يرجع الى اقتدار القوات المسلحة.

وقال: مسؤولو أميركا أعلنوا سابقا وحاليا وفي العديد من المناسبات انهم يسعون للهجوم على ايران، فيما ان العسكريين الامريكيين اعلنوا عجزهم عن ذلك.

وأكد اللواء باقري: في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كان هذا الحاكم السعودي عديم الخبرة، يتعاون مع أميركا ويقول لهم انتم شنوا الحرب، ونحن ندفع الثمن ، لكنهم لا يجرؤون.

وأكد اللواء باقري انه لايوجد أدني شك في قدرة ايران الدفاعية لمواجهة المعتدين، وقال ان العسكريين الامريكيين، أطلعوا رئيسهم الأرعن ان الهجوم على ايران سيؤدي الى وقوع الكثير من الخسائر دون تحقيق أي إنجاز.

من ناحيته اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري، ان انسحاب امريكا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) اثبت ان موضوع تخصيب اليورانيوم كان ذريعة والقضية الرئيسية عندها هي قدرات ايران الدفاعية والصاروخية وكذلك تاثير الجمهورية الاسلامية الايرانية على المنطقة.

وخلال الملتقي الوطني الاول للجيش، اضاف اللواء جعفري يوم الاربعاء، إننا نستبشر خيرا بالانسحاب الامريكي الخبيث من الاتفاق النووي رغم انها كانت قد فقدت مصداقيتها قبل ذلك.

وتابع قائلا، انه اتضح جليا وثبت من جديد بان امريكا متغطرسة ولا يمكن الوثوق بها في اي مفاوضات مؤكدا ان اثبات هذه القضية يحظي ببالغ الاهمية.

وشدد بالقول ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي يحظى بأهمية بالغة في مستقبل الجمهورية الاسلامية الايرانية داعيا الجميع الى الحفاظ على الوحدة والتنسيق وكذلك المضي قدما نحو تعزيز القدرات المحلية و التركيز على الطاقات التي تتمتع بها البلاد.

وفيما اعرب عن امله بانتهاء مهله الاسبوع او الاسبوعين التي حددها رئيس الجمهورية واضاف انه من الواضح بان اوروبا وعند الانتخاب بين ايران وامريكا تختار الاخيرة لانها تابعة لامريكا و عاجزة عن اتخاذ قراراتها بشكل مستقل وحر.

واضاف ان ايران تقف اليوم في وجه غطرسة الاعداء وكذلك الجماعات الارهابية في المنطقة وهذا الصمود ادي الى عجزهم وسيسهم في تقدم الثورة الاسلامية كما كان في السابق.

ودعا القوات المسلحة الى المزيد من الاهتمام بارتقاء قدراتها الدفاعية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اضاف اللواء جعفري ان عامل القوة لإيران ما قبل الثوره الاسلاميه كان يتمثل في التبعية لامريكا لكن ايران و بعد انتصار الثورة الاسلامية باتت تستمد قوتها من الاعتماد على الكوادر البشرية الفاعلة والاجهزة العسكرية محلية الصنع سيما في مجال القدرات الصاروخية الرادعة.

من ناحيته اعلن القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، انه كان يعتقد منذ البداية ان اكبر خسارة ناجمة عن خطة العمل المشترك الشاملة(الاتفاق النووي) هو إضفاء الشرعية على الجلوس خلف طاولة المفاوضات مع امريكا و اكبر فائدة فيها اثبات عدم التزام امريكا بالتزاماتها و هذا الرجل (ترامب) جسد ذلك جيدا.

وخلال الملتقى الوطني الاول للجيش اعتبر اللواء موسوي يوم الاربعاء ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي يمثل طبيعة نظام الهيمنة و اكد انهم يريدون ابعادنا عن مبادئنا غير انهم لن يتمكنوا من تحقيق ذلك.

وشدد بالقول اننا شعب عظيم و هذا ما اكده ما حدث مساء الثلاثاء واضاف ان السعودية تدور في الفلك الامريكي للحصول على رضاها الا انها ستكون عبرة للعالم.

في السياق ذاته قال قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري يوم الاربعاء انه من دواعي الأسف الشديد ان نرى شخصا غير طبيعي مثل الرئيس الامريكي يترأس بلاده.

واضاف قائد قوى الامن الداخلي ان الذين كانوا يقولون ان الجلوس خلف طاولة المفاوضات مع الامريكان سيحل جميع مشاكل البلاد فلينصتوا جيدا الى كلام قائد الثورة والذي قاله مرارا ان امريكا لا يمكن الاعتماد عليها.

وبارك اشتري وهو يتحدث امام ملتقى الجيش الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي معتبرا ان الانسحاب ينطوي على خير وبركة متمنيا ان ينالهما الشعب الايراني.

من جانبه قال المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي ان امريكا اثبتت من خلال نقضها للاتفاق النووي ان مسووليها لا يمتلكون المعرفة و الدراية الكافية وان هذا البلد فقد مصداقيته ولا يمكن التفاوض معه مرة اخرى.

واشار آية الله مكارم شيرازي الى ما ينقل عن بعض الامريكان بشأن التفاوض مرة اخرى مع ايران واضافة بنود جديدة للاتفاق قائلا ان الامريكان يقولون انهم لا يقبلون الاتفاق ويجب التفاوض مرة اخرى واضافة بنود جديدة اليه فاذا افترضنا ان الجمهورية الاسلامية قبلت ذلك فما هو ضمان الالتزام به من قبل حكام امريكا والقول مرة اخري بانهم لايقبلوه.

واضاف ان الانسحاب الامريكي من الاتفاق اثبت انه لايمكن الوثوق بكلام وعهود مسئوليهم.

بدوره أعلن رئيس مركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي كاظم جلالي، عن اعداد خمس سيناريوهات حول سلوك ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال ان المركز سيقدم تقريرا الى المجلس الأعلى للأمن القومي عن اجراءات اميركا بالانسحاب من الاتفاق.

واضاف جلالي يوم الاربعاء، ان هذا التقرير سيقدم قريبا الى المجلس الأعلى للأمن القومي، منوها الى اعداد خمس سيناريوهات عن سلوك اميركا بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، تضم الاجراءات والقرارات التي يجب اتخاذها للرد على القرار الامريكي.

وأشار الى ان ايران لا تسعى الى الحصول على القنبلة النووية والسلاح النووي، والعالم يعي هذا الموضوع، ان ايران جلست امام طاولة المفاوضات لأنها لا تسعى وراء السلاح النووي.

الرئيس الاميركي دونالد ترامب كان قد أعلن انسحاب بلاده رسميا من الاتفاق النووي، مكررا اتهاماته واساءاته ضد ايران.

فيما اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق، مشيرا الى ان الاتفاق النووي هو اتفاق دولي وليس اتفاق ثنائي بين بلدين في رده على قرار ترامب بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي.