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رقم الخبر: 219214 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:54 الاقسام: رياضة  
ایران تهزم الصين وتتأهل لنصف نهائي آسيا لكرة الصالات

ایران تهزم الصين وتتأهل لنصف نهائي آسيا لكرة الصالات

تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على الصين 4-2 يوم الأربعاء على صالة بانكوك آرينا في بانكوك، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا للسيدات بكرة الصالات 2018 في تايلاند.

وسجلت فرشتة كريمي (2) ونسيمة غلامي (16) وفاطمة اعتدادي (21) وسارة شيربيكي (37) أهداف إيران، في حين أحرزت تيان جياو (3) وزهانغ يوي (9) هدفي الصين.
ويلتقي المنتخب الإيراني في الدور قبل النهائي يوم الخميس مع الفائز من مباراة فيتنام وإندونيسيا.
وبدأ منتخب إيران المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة الثانية عبر ضربة حرة مباشرة نفذتها فرشتة كريمي.
وسجل منتخب الصين هدف التعادل مباشرة بعدما أرسلت زينغ كينغكينغ تمريرة عرضية متقنة تابعتها تيان جياو داخل الشباك (3).
ثم سجل المنتخب الصيني هدفه الثاني بعدما تبادل زهانغ يوي التمريرة مع تيان جياو قبل أن تسدد في سقف المرمى (9).
وعاد منتخب إيران ليضغط من أجل تعديل النتيجة، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 16 عبر تسديدة نسيمة غلامي من مسافة قريبة.
في الشوط الثاني واصل منتخب إيران سيطرته على المجريات، وسجل الهدف الثالث في وقت مبكر بواسطة فاطمة اعتدادي إثر تمريرة فرشتة كريمي (21).
وأضافت سارة شيربيكي الهدف الرابع لإيران في الدقيقة 37 بعدما تابعت تمريرة فاطمة زرعي.
وكان منتخب إيران تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأوزبكستان ولا شيء لتركمانستان.
في المقابل حصلت الصين على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق 3 نقاط خلف اليابان المتصدرة، مقابل 3 نقاط للبنان ولا شيء للبحرين.
ايران،الصين،كرة الصالات.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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