رغم أن الممرضين والممرضات الذين يعملون بجد في المستشفى رقم 3 بمدينة هاندان الواقعة في شمال شرق الصين، غالبا ما لا يشعرون بالحاجة إلى الإبتسام أثناء عملهم، إلا أنه صار لديهم حاليا طريقة تجعلهم يبتسمون.

وقد طلب المديرون في المستشفى من العاملين في مجال التمريض، ممارسة الطريقة الصحيحة للإبتسام، لإظهار أسنانهم ناصعة البياض، من خلال وضع عود تناول الطعام الصيني، بين أسنانهم، وذلك على غرار قول الكلمة الإنجليزية، (تشيز) (جبن)، التي كثيرا ما يقولها من يرغب في أن يتم التقاط صورة له وهو يبتسم.

وقد تم الاثنين تصوير الممرضين والممرضات وهم يبتسمون، قبيل (اليوم العالمي للابتسامة)، والذي قالت وسائل الإعلام الصينية إن البلاد ستحتفل به الثلاثاء 8 مايو 2018.

ويشار إلى أن استخدام أعواد الطعام الصينية من أجل الإبتسام، منتشر على نطاق واسع في قطاع الخدمات بجمهورية الصين الشعبية، ولا سيما بين المضيفين والمضيفات في الطائرات والقطارات. ويتم وضع عود تناول الطعام في مؤخرة الفم، لرفع زوايا الفم وإبراز الأسنان.

يذكر أن اليوم العالمي للإبتسامة يوافق أول جمعة من شهر أكتوبر من كل سنة.