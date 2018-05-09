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رقم الخبر: 219212 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:45 الاقسام: منوعات  
اعتقال إيطالي بالمغرب بعد فراره من العدالة مدة 22 سنة!

اعتقال إيطالي بالمغرب بعد فراره من العدالة مدة 22 سنة!

استطاعت الشرطة الإيطالية بالتعاون مع الإنتربول، وبمساعدة قوات الدرك الملكي المغربي، اعتقال مهرب مخدرات إيطالي بالمغرب كان فارا من العدالة طيلة 22 سنة.

وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فقد اعتقل المتهم الذي يدعى أنجيلو فليبيني (73 سنة)، بتمارة (وسط المغرب)، مشيرة إلى أنه كان قد حُكم سنة 1996 في ميلانو بالسجن لمدة 11 سنة بتهمة الاتجار في المخدرات.

حيث كان ينتمي لشبكة إجرامية تدعىسبينيلا أوتينا (المنتمية إلى مافيا الكلابريةنيدرونغيطا) النشطة منذ أوائل الثمانينات في تجارة المخدرات في منطقة كومو (شمال إيطاليا).

وأوردت المصادر ذاتها، أن أنجيلو كان يعيش لسنوات بتمارة بهوية مزيفة وجواز سفر بلغاري، حيث كان يشتغل في قطاع العقار والبناء، مشيرة إلى أنه يقبع الآن في سجن مدينة سلا (وسط)، في انتظار تسليمه لميلانو لقضاء مدة العقوبة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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