وكان مربي النحل الأمريكي، والاس ليثوود، قد قطع مسافة 65 كيلومترا برفقة النحل (الأليف) بعد أن تفاجأ بالنحل يخرج من صناديقه التي يحملها في شاحنته، عندما عاد من استراحة في الطريق تناول فيها الطعام. ولم يجزع السائق من رؤيته النحل يملأ مقصورته واستمر بالقيادة وهو مبتسم.

وقال ليثوود: (لم أستطع أن أغامر وأضيع النحل لأن الصندوق الواحد يحتوي على نحل بسعر 165 دولارا).

وصرح ليثوود للصحفيين بأنه لم يصب بأذى من سفر النحلات بجانبه إلا أنه تلقى بضع لسعات (صديقة) منهن.