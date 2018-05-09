اشترى مستثمر في دبي فندق (بلازا) الأسطوري، الموجود في مدينة نيويورك الأمريكية، مقابل 600 مليون دولار.

قال شهال خان، صاحب شركة (وايت سيتي فنتشرز) في إمارة دبي، إنه دخل في شراكة مع مستثمر قادم من مدينة نيويورك الأمريكية، كامران حكيم لشراء العقار، ومن المتوقع أن يتم عقد الصفقة في 25 يونيو/ حزيران المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويقع فندق (بلازا هوتيل) في فيفث أفنيو، وظهر في أكثر من 30 فيلماً من أفلام هوليوود، منها فيلم (Home Alone) أو (وحدي في المنزل).

ويخطط شهال خان لجعل فندق (بلازا) علامة تجارية عالمية، مشيرا إلى أنه يخطط لافتتاح أول فرع منه في أبو ظبي أو في دبي.

وقال للوكالة الفرنسية: (أخطط لفتح (بلازا) في دولة الإمارات العربية المتحدة مع حلول عام 2020)، وتابع رجل الأعمال أن (دبي مركزية بالنسبة لي أكثر من لندن).

ومن بين الملاك الحاليين للفندق، الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي كان معتقلاً منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في فندق (ريتز كارلتون) الرياض، كجزء من موجة من الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية لمحاربة الفساد.

وكان فندق (بلازا) مملوكا فيما مضى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتديره حاليا مجموعة (أكور) الفرنسية.

ويذكر أن مطار دبي الدولي، يعد من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، من حيث عدد المسافرين الدوليين، الذين يصل عددهم إلى 88.2 مليون مسافر في عام 2017.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، افتتحت أبو ظبي متحف اللوفر الفرنسي على أراضيها، والذي يعتبر (أول متحف عالمي في العالم العربي).