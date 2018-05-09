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رقم الخبر: 219208 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:40 الاقسام: منوعات  
كشف أثري لمقبرة قائد جيش (رمسيس الثاني)

كشف أثري لمقبرة قائد جيش (رمسيس الثاني)

كشفت البعثة الأثرية العاملة بمنطقة سقارة والتابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة، عن مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني (الأسرة التاسعة عشرة- الدولة الحديثة) والذي كان يدعي (إيورخي).

وأوضحت رئيس البعثة، علا العجيزي، أن المقبرة كبيرة الحجم، وقد احتفظت بالعديد من النقوش الهامة التي تنم عن علو مكانة هذا الرجل.

ونقش على جدران المقبرة منظر يصور جيش من الخيالة والمشاة متجهين في حملة عسكرية إلى خارج حدود مصر الشرقية من خلال حدود مدينة محصنة.

وأضافت أن نقوش المقبرة تضمّنت أسماء بعض أفراد أسرة (إيورخي)، وهم ابنه وأحفاده. ويتضح من خلالها أنهم أيضاً يحملون ألقابا عسكرية مهمة، مما يدل على أنهم جميعا ينتمون إلى عائلة من الطبقة العسكرية في الدولة الحديثة.

وقالت العجيزي إن البعثة عثرت أيضا على عدد ضخم من الكتل الحجرية المنقوشة، والتي قد تم انتزاعها من جدران المقبرة، يرجح أنها من خلال محاولات السرقة التي كانت تتم في القرن التاسع عشر، أو من خلال التأثير بالعوامل الجوية، وهو الأمر الذي كان سببا في وجود عدد كبير من بقايا آثار هذه المقابر في المتاحف حول العالم.

وأشارت إلى أن (إيورخي) صاحب المقبرة قد بدأ حياته العسكرية في عهد الملك سيتي الأول والد الملك رمسيس الثاني، وتقلد أعلى المناصب العسكرية في عهد الملك رمسيس الثاني منها منصب المشرف على أملاك الملك رمسيس الثاني في معبده المعروف باسم (الرامسيوم) بطيبة الغربية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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