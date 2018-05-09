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رقم الخبر: 219206 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:34 الاقسام: منوعات  
مزرعة تبوح بأسرار بركانية عمرها 60 ألف سنة

مزرعة تبوح بأسرار بركانية عمرها 60 ألف سنة

أثارت فجوة جديدة في مزرعة في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا تمتد على ما يوازي طول ملعبي كرة قدم، اهتمام علماء البراكين، بعد اكتشاف رواسب صخرية تعود إلى 60 ألف سنة فيها.

وقد ظهرت هذه الفجوة بعد أمطار غزيرة هطلت على بلدة روتوروا تركت تشققا متعرّجا في الأرض، كشف النقاب عن رواسب صخرية تعود إلى 60 ألف سنة.

وقال عالم البراكين براد سكوت عن الفجوة البالغ عمقها 20 مترا وطولها 200 متر إنه (لأمر مذهل بالفعل).

وأوضح سكوت أن المزرعة التي ظهر فيها هذا التصدّع قائمة على فوهة بركان خامد منذ فترة طويلة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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