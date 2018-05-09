أثارت فجوة جديدة في مزرعة في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا تمتد على ما يوازي طول ملعبي كرة قدم، اهتمام علماء البراكين، بعد اكتشاف رواسب صخرية تعود إلى 60 ألف سنة فيها.

وقد ظهرت هذه الفجوة بعد أمطار غزيرة هطلت على بلدة روتوروا تركت تشققا متعرّجا في الأرض، كشف النقاب عن رواسب صخرية تعود إلى 60 ألف سنة.

وقال عالم البراكين براد سكوت عن الفجوة البالغ عمقها 20 مترا وطولها 200 متر إنه (لأمر مذهل بالفعل).

وأوضح سكوت أن المزرعة التي ظهر فيها هذا التصدّع قائمة على فوهة بركان خامد منذ فترة طويلة.