وتعرض المهاجم الفذ لبطل أوروبا لإصابة طفيفة في الكاحل خلال إحرازه الهدف الأول في التعادل 2-2 مع برشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.

وسيغيب رونالدو عن مباراة إشبيلية يوم الأربعاء وسيلتا فيغو يوم الأحد المقبل، لكنه ربما يشارك في آخر مباريات في الدوري أمام فياريال في 19 مايو.

وقال زيدان للصحافيين: كان من المذهل أنه استعاد قدرته على المشي بعد 48 ساعة فقط وهو ما يظهر مدى طموحه لكنني لست متأكدا إن كان سيشارك أمام فياريال. جميع اللاعبين سيكونون على أتم الاستعداد لنهائي دوري الأبطال. أنا أؤكد هذا بنسبة 150 في المئة. الجميع سيعودون بما فيهم رونالدو وإيسكو وكارفاخال".

ويرتبط موسم ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري ولم يحقق نجاحا كبيرا على الصعيد المحلي، بنتيجة مباراته أمام ليفربول في كييف حيث سيؤدي الفوز لضمان الفريق الإسباني التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، كما يعزز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 13 في تاريخ النادي.

وأضاف زيدان: إنها مباراة نهائية وستكون في غاية التوتر. ستكون مباراة رائعة مع فرص متساوية للفريقين. يتميز ليفربول بلمحات من كل شيء مثل القوة والجانب الخططي والسرعة. إنه فريق إنجليزي وهو يدافع بشكل جيد ويقاتل. إنه فريق قادر على القيام بهذه الأمور جيدا.

وردا على سؤال عن محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي حطم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا، أثنى زيدان على اللاعب الدولي المصري قائلا: لا أعرف إن كان بمقدور محمد صلاح الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أم لا، لكنه قدم موسما رائعا. المباراة لن تكون رونالدو في مواجهة صلاح ولكن ستكون ريال مدريد في مواجهة ليفربول.