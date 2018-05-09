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رقم الخبر: 219203 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:18 الاقسام: منوعات  
الإتفاق النووي!

الإتفاق النووي!
 
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مصدر الخبر: موقع العربي
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