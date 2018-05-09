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استشهاد 6 مدنيين يمنيين وإصابة 30 أخرين في غارتين لتحالف العدوان علی صنعاء
للمزید
رقم الخبر: 219203
تاريخ النشر: أيار 09, 2018
الوقت: 16:18
الاقسام: منوعات
الإتفاق النووي!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الإتفاق
النووي
مصدر الخبر: موقع العربي
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