وعادت اللاعبة الأمريكية (36 عاما)، التي فازت باللقب في إيطاليا في أربع مناسبات سابقة، للمنافسات في مارس آذار بعد أن أنجبت طفلتها الأولى في سبتمبر أيلول الماضي لكنها لم تتمكن بعد من استعادة كامل لياقتها البدنية.

وشاركت سيرينا، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بعد عودتها في بطولة إنديان ويلز في مارس آذار ولم تلعب منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة ميامي أمام اليابانية نعومي أوساكا.

وقال المنظمون على تويتر ”نحن في غاية الأسف لإعلان انسحاب سيرينا وليامز عن البطولة التي فازت بلقبها أربع مرات من قبل... نتحرق شوقا لرؤيتها تلعب مرة أخرى على ملاعب ايطاليا الرملية الحمراء ربما في 2019“.

وستستمر بطولة ايطاليا المفتوحة من 14 إلى 20 مايو أيار قبل أسبوع من انطلاق الدور الأول لفرنسا المفتوحة في 27 مايو.