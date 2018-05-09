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رقم الخبر: 219202 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:28 الاقسام: رياضة  
شكوك بشأن مشاركة سيرينا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

شكوك بشأن مشاركة سيرينا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

‬‬‬قال منظمون يوم الأربعاء إن سيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا انسحبت من بطولة ايطاليا المفتوحة للتنس لتحوم شكوك بشأن قدرتها على المشاركة في فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس في وقت لاحق هذا الشهر.

وعادت اللاعبة الأمريكية (36 عاما)، التي فازت باللقب في إيطاليا في أربع مناسبات سابقة، للمنافسات في مارس آذار بعد أن أنجبت طفلتها الأولى في سبتمبر أيلول الماضي لكنها لم تتمكن بعد من استعادة كامل لياقتها البدنية.
وشاركت سيرينا، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بعد عودتها في بطولة إنديان ويلز في مارس آذار ولم تلعب منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة ميامي أمام اليابانية نعومي أوساكا.
وقال المنظمون على تويتر ”نحن في غاية الأسف لإعلان انسحاب سيرينا وليامز عن البطولة التي فازت بلقبها أربع مرات من قبل... نتحرق شوقا لرؤيتها تلعب مرة أخرى على ملاعب ايطاليا الرملية الحمراء ربما في 2019“.
وستستمر بطولة ايطاليا المفتوحة من 14 إلى 20 مايو أيار قبل أسبوع من انطلاق الدور الأول لفرنسا المفتوحة في 27 مايو.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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