طلبت فيتنام من الصين سحب معدات عسكرية من بحر الصين الجنوبي وذلك بعد تقارير هذا الشهر عن أن بكين نشرت صواريخ هناك.

وقالت "لي ثي ثو هانج" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان الثلاثاء "فيتنام تطلب من الصين بوصفها دولة كبرى أن تؤكد مسؤوليتها عن إرساء السلام والاستقرار في البحر الشرقي" في إشارة إلى بحر الصين الجنوبي.

وكانت شبكة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية أوردت هذا الشهر، نقلا عن مصادر مطلعة على تقارير المخابرات الأمريكية، أن الصين نشرت صواريخ مضادة للسفن وأنظمة صواريخ أرض جو في ثلاثة مواقع ببحر الصين الجنوبي، وهناك نزاع بين فيتنام والصين على السيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي.

وقالت هانج في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "فيتنام قلقة للغاية من المعلومات (كما وردت) وتجدد تأكيد أن كل الأنشطة العسكرية، بما في ذلك نشر الصواريخ على جزر سبراتلي، تعد انتهاكا خطيرا لسيادة فيتنام".

وتدعى الصين سيادتها على 90% من المنطقة البحرية الغنية بالطاقة كما تطالب دول آسيوية أخرى منها الفلبين وماليزيا وسلطنة بروناي وتايوان بحقوق في أجزاء من الممر المائي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان أرسلته إلى رويترز يوم الأربعاء: إن نشر معدات دفاعية وقوات على جزر سبراتلي، الواقعة تحت السيادة الصينية، حق لا سبيل إلى التشكيك فيه.

وأضافت الوزارة، دون توفير تفاصيل عما جرى نشره، أن المعدات ساعدت في حماية السلام والاستقرار في المنطقة "ولا تستهدف أي بلد".