أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، أن بلاده منفتحة لحل جميع قضايا الأمن الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده مستعدة للشراكة والتعاون الهادف من أجل تقدم المجتمع الدولي بأسره.

وقال بوتين ـ في كلمة له خلال الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ73 للنصر على النازية يوم الأربعاء ـ أن عيد النصر يوحد جميع الأجيال، ولن ننسى بطولات الأجداد، مضيفا أن الاتحاد السوفيتي قد حدد مصير الحرب العالمية الثانية من خلال البطولات الخالدة للجنود السوفيت والشعب السوفيتي.

وأضاف بوتين أن الأجيال الحالية تستخلص العبر من الحرب العالمية الثانية وندرك تماما التحديات التي تواجهنا حاليا ونسعى إلى توحيد المواقف من خلال احترام بعضنا البعض.

وأعرب الرئيس الروسي عن تقديره وشكره لكل المحاربين القدماء على ما بذلوه من جهود للدفاع عن شرف بلادهم.

وكان العرض العسكري قد انطلق في الساحة الحمراء وسط موسكو يوم الأربعاء، إحياء للذكرى (73) للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

يذكر أن روسيا بدأت صباح الاربعاء الفعاليات الاحتفالية المخصصة ليوم النصر في الحرب العالمية الثانية، بمسيرات ومواكب استعراض عسكرية، ووضع الزهور على النصب التذكارية.