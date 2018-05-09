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رقم الخبر: 219198 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:19 الاقسام: عربيات  
خوفا من الصواريخ اليمنية.. السعودية تقرر تشغيل صافرات الإنذار في الرياض وعدة محافظات

خوفا من الصواريخ اليمنية.. السعودية تقرر تشغيل صافرات الإنذار في الرياض وعدة محافظات

قررت سلطات النظام السعودي إعادة تشغيل صافرات الإنذار في العاصمة الرياض وعدد من المدن في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية اليمنية والخوف من تعاظمها.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، يوم الثلاثاء، اعتزامه القيام بتشغيل صافرات الإنذار في مدينة الرياض، ومحافظة  الدرعية، ومحافظة الخرج، والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.

وحدد الدفاع المدني السعودي، الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس القادم - العاشر من مايو الجاري - موعدا لتجربة الصافرات.

في السياق ذاته، أبدى المواطنون السعوديون في تغريداتهم على "تويتر" امتعاضهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها تثير المزيد من الخوف والقلق، في حين تساءل آخرون بالقول "وهل سقوط الباتريوت على رؤوسنا سيسبقه إنذارت الصافرات؟".

 

 
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مصدر الخبر: المسيرة نت
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