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|رقم الخبر: 219197
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 16:20
|الاقسام: عربيات
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القوة الصاروخية تقصف أهدافًا اقتصادية في الرياض
أعلنت القوة الصاروخية استهداف العاصمة السعودية الرياض بدفعة من صواريخ بركان اتش تو الباليستية طالت أهدافًا اقتصادية.
وقالت القوة الصاروخية أنها قصفت الميناء الجاف وأهدافا اقتصادية أخرى بالرياض بدفعة صواريخ باليستية من طراز بركان تو إتش.
وأكدت القوة الصاروخية إصابة صورايخ بركان اتش تو الباليستية أهدافها في الرياض بدقة.
من جانبها أفادت وكالة رويترز عن سماع دوي أربعة انفجارات في الرياض.
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