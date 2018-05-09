القوة الصاروخية تقصف أهدافًا اقتصادية في الرياض أعلنت القوة الصاروخية استهداف العاصمة السعودية الرياض بدفعة من صواريخ بركان اتش تو الباليستية طالت أهدافًا اقتصادية.