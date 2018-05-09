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|رقم الخبر: 219196
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 16:22
|الاقسام: محليات
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الاتحاد الأوروبي: سنبقى ملتزمين بالإتفاق النووي طالما أن إيران ملتزمة
قالت الناطقة الرسمية بإسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتشيتش، في بيان صحافي اليوم الأربعاء "يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق لإعلان الرئيس الأميركي ترامب الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة للملف النووي الإيراني."
وأضافت "طالما استمرت إيران في تنفيذ التزاماتها النووية، كما فعلت حتى الآن، وتأكدت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 10 تقارير متتالية، فإن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزما بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية النووية."
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