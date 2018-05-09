الاتحاد الأوروبي: سنبقى ملتزمين بالإتفاق النووي طالما أن إيران ملتزمة قالت الناطقة الرسمية بإسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتشيتش، في بيان صحافي اليوم الأربعاء "يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق لإعلان الرئيس الأميركي ترامب الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة للملف النووي الإيراني."