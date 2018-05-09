  • الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 09, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219195 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 16:20 الاقسام: عربيات  
العدو الصهيوني يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين بغزة

العدو الصهيوني يستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين بغزة

استهدفت زوارق العدو الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، زوارق الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما توغلت جرافات العدو في أراضي المواطنين شرق خزاعة.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" قالت مصادر محلية: "إن الزوارق الحربية أطلقت وابلاً من الرصاص صوب عدة زوارق صيد في بحر رفح، بالتزامن مع فتح مضخات المياه صوب القوارب دون الإعلان عن وقوع إصابات.

واضطر الصيادون إلى مغادرة البحر بعد استهداف الزوارق الصهيونية لهم.

وفي سياق آخر توغلت جرافات العدو الصهيوني لمسافة محدودة في أراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات صهيونية وكباش توغلت في أراضي المواطنين من بوابة أبو ريدة شرق خزاعة باتجاه الشمال.

ويتعمد العدو الصهيوني مضايقة الصيادين الفلسطينيين في مصدر رزقهم من خلال إطلاق النار عليهم في عرض بحر غزة بشكل يومي كما يستهدف المزارعين في أراضيهم بالتوغل وأعمال التجريف فيها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المسيرة نت
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0782 sec