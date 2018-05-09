استهدفت زوارق العدو الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، زوارق الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما توغلت جرافات العدو في أراضي المواطنين شرق خزاعة.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" قالت مصادر محلية: "إن الزوارق الحربية أطلقت وابلاً من الرصاص صوب عدة زوارق صيد في بحر رفح، بالتزامن مع فتح مضخات المياه صوب القوارب دون الإعلان عن وقوع إصابات.

واضطر الصيادون إلى مغادرة البحر بعد استهداف الزوارق الصهيونية لهم.

وفي سياق آخر توغلت جرافات العدو الصهيوني لمسافة محدودة في أراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات صهيونية وكباش توغلت في أراضي المواطنين من بوابة أبو ريدة شرق خزاعة باتجاه الشمال.

ويتعمد العدو الصهيوني مضايقة الصيادين الفلسطينيين في مصدر رزقهم من خلال إطلاق النار عليهم في عرض بحر غزة بشكل يومي كما يستهدف المزارعين في أراضيهم بالتوغل وأعمال التجريف فيها.