تقلبات الطقس خلال هذه الفترة تسبب بعض الأضرار الصحية لمرضى حساسية الأنف، الذين يعانون من صعوبة في التنفس والعطس وغيرها من الأعراض المزعجة.

قال الدكتور وائل أبو الوفا، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن تقلبات الطقس بفصل الربيع، تسبب مضاعفات صحية لمرضى حساسية الأنف بسبب انتشار حبوب اللقاح في الجو، مما يسبب ظهور بعض الأعراض مثل:

- زيادة حساسية الأنف.

- رشح في الأنف.

- سيلان في العين.

- الشعور بالرغبة في الحكة بالأنف.

- عطس.

- انسداد في الأنف.

وأضاف أنه يجب على المريض التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج الذي قد يتضمن تناول أقراص ضد حساسية الأنف، بخاخات أنف، لتجنب تطور الأمر إلى الإصابة بالتهاب في الجيوب الأنفية، مشيراً إلى أنه يجب على المريض تجنب التواجد في أماكن التجمعات والخروج عند تقلبات الجو لتجنب المضاعفات الصحية.