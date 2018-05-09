«شخبط شخابيط..لخبط لخابيط»، هي كلمات أشهر أغاني الأطفال للفنانة نانسي عجرم والتي تدل على شقاوة الأطفال، ولكنها قد تعبر عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين يشرحون مشاعرهم وأحاسيسهم عن طريق الرسم والشخابيط.

وفي هذا السياق قال أحمد عبد العزيز مدرب السلوك لذوي الإعاقة بجمعية حذيفة، إن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لا يحتاجون سوى الدعم والتأهيل النفسي، وذلك من خلال الأنشطة والحفلات الترفيهية التي تجدد النشاط والطاقة عندهم وهو دورنا في الجمعية فلا نعتمد على المنهج التعليمى فقط، ولكن نعتمد على الأنشطة والدمج، فبدلا من التعليم بالقلم والورقة من الممكن تعليم الطفل بالحروف والألعاب والألوان.

وأضاف: وهناك أيضا طريقة دمج الحواث لتعليم الأطفال، فضلا عن ذلك تفوقهم في الأنشطة الرياضية حيث حصل الأطفال ذوو الإعاقة بالجمعية على ميدالية برونزية من البطولة الأقليمية التاسعة بأبو ظبي الإمارات.

وتابع: على الأسرة دور كبير في دعم أطفالهم ومساعدتهم على تنمية القدرات العقلية وتحسين النفسية وتنميه مواهبهم فأطفال ذوي الاحتياجات يمتلكون قدرات خاصة ومواهب مختلفة تميزهم عن غيرهم، ولكن يحتاجون للدعم والمساندة.