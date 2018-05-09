حقق علماء روس إنجازا غير مسبوق بعد إحيائهم قلب ضفدع مجمد في حرارة 196 درجة مئوية تحت الصفر، في عملية فريدة تعد الأولى في العالم.

وقام بهذه العملية المتقدمة فريق من مؤسسة الدراسات المتقدمة التي تسعى لابتكار تقنية متطورة لإبقاء الأنسجة والأعضاء الحيوية في الجسم صالحة للحياة أطول فترة ممكنة مهما طالت فترة تجميدها. وقال البروفيسور، أناتولي كوفتون، رئيس المشروع إن مصدر فخرنا يعود لتمكننا من إعادة عمل قلب مجمد لضفدع بعد 45 يوما وهذه هي العملية الأولى من نوعها في العالم.

وأكد رئيس المشروع أن التقنيات الموجودة حاليا في العالم، تسمح بتخزين «حفظ» القلب لمدة لا تزيد على 6 ساعات فقط.

ويمكن لنجاح هذه التجربة الروسية، بحسب الباحث، أن ينتج ثورة علمية في مجال الطب التجديدي (زراعة الأعضاء). وكانت مشكلة الحفظ بتبريد الانسجة والأعضاء لزراعتها لاحقا تعد من المشاكل الرئيسية في هذا المجال.