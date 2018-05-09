يساعد جهاز الميكروويف في تسريع عملية الطهي وتسخين الطعام. فبعد بضع دورات في جهاز الميكروويف يكون الطعام جاهزا.

ولكن هل يكون الطعام في هذه الحالة صحيا أم لا؟ وهل تسبب الإشعاعات الصادرة ضررا على الطعام؟ كيف يعمل الميكروويف؟

الأمواج الكهرومغناطيسية الصادرة عن هذا الجهاز تحرك جزيئات ماء الطعام، مما يؤدي إلى توليد حرارة نتيجة احتكاك هذه الجزيئات بعضها البعض. وينجُم عن ذلك تسخين المادة الغذائية.

هل تقل كمية الفيتامينات في الأكل بعد تسخينها في الجهاز؟ نعم، هناك بعض الفيتامينات التي تُدمَّر في هـذه الحالة، مثل فيتامين سي (C) الذي يبدأ بالتأثر اعتبارا من درجة الحرارة 100. لذلك يُفضل عـدم تسخين الطعام الغني بالفيتامين سي.

هل الإشعاعات الصادرة عن الميكروويف ضارة للإنسان؟ كلا، أجهزة الميكروويف محمية بشكل جيِّد. لذلك الإشعاعات غير مضرة على صحة الإنسان. وأخيرا الميكروويف لا يؤدي إلى نشوء مواد ضارة بالنسبة للطعام.