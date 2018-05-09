أجتمع رئيس باراجواي أوراسيو كارتيس اليوم الأربعاء في أسونسيون، لمناقشة ملف الترشح المشترك مع الأرجنتين وأوروجواي، لاستضافة مونديال 2030.

وضم الاجتماع، رئيس اتحاد باراجواي، روبرت هاريسون، ونظيره الأرجنتيني كلاوديو تابيا، والأوروجوياني فيلمار فالديز، بالإضافة إلى وزير الرياضة في باراجواي، فيكتور بيتشي.

وأوضح بيتشي في مؤتمر صحفي، أنه عقب الاجتماع، كان هناك غداء عمل بين المشاركين.

وقال الوزير إنه من بين الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع تبرز مسألة إطلاق هذا الترشيح خلال مونديال روسيا المقبل مضيفا أنه تم بدء العمل بالفعل على شعار لتمثيل هذا الترشيح الثلاثي لاستضافة كأس العالم في 2030.