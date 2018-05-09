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رقم الخبر: 219182 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
رئيس باراجواي يناقش ملف الترشح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030

رئيس باراجواي يناقش ملف الترشح الثلاثي لاستضافة مونديال 2030

أجتمع رئيس باراجواي أوراسيو كارتيس اليوم الأربعاء في أسونسيون، لمناقشة ملف الترشح المشترك مع الأرجنتين وأوروجواي، لاستضافة مونديال 2030.

وضم الاجتماع، رئيس اتحاد باراجواي، روبرت هاريسون، ونظيره الأرجنتيني كلاوديو تابيا، والأوروجوياني فيلمار فالديز، بالإضافة إلى وزير الرياضة في باراجواي، فيكتور بيتشي.

وأوضح بيتشي في مؤتمر صحفي، أنه عقب الاجتماع، كان هناك غداء عمل بين المشاركين.

وقال الوزير إنه من بين الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع تبرز مسألة إطلاق هذا الترشيح خلال مونديال روسيا المقبل مضيفا أنه تم بدء العمل بالفعل على شعار لتمثيل هذا الترشيح الثلاثي لاستضافة كأس العالم في 2030.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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