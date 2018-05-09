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|رقم الخبر: 219177
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 15:07
|الاقسام: ثقافة وفن
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«الرتوش» الايراني يواصل نجاحاته في المحافل الدولية
حصل الفيلم الايراني القصير «الرتوش» للمخرج كاوة مظاهري على اربع جوائز من مشاركاته الدولية الاخيرة.
فقد فاز فيلم «الرتوش» بجائزة افضل فيلم من قسم المسابقة لمهرجان «MEDIAWAVE» الدولي في المجر بدورته الـ 28، وجائزة افضل فيلم من قسم المسابقة لمهرجان «cellu l'art» الدولي في المانيا وجائزة افضل ممثلة من مهرجان «بروكسل» الدولي للافلام القصيرة في بلجيكا، للمثلة سونيا سنجري، وجائزة النقاد من مهرجان «Ennesimo» الدولي في ايطاليا.
يروي فيلم «الرتوش» قصة امرأة اسمها مريم، تفقد زوجها أمام عينيها، ولا تستطيع فعل شيء له سوى ان تنظر الى المشهد ...
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