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رقم الخبر: 219176 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
الكشف عن الموعد المنتظر لإعلان رحيل جريزمان لبرشلونة

الكشف عن الموعد المنتظر لإعلان رحيل جريزمان لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الموعد المنتظر من جانب برشلونة، لإعلان إتمام صفقة ضم أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وبحسب ما نشرته إذاعة أوندا سيرو، فإن برشلونة لن يعلن التعاقد مع جريزمان، قبل مطلع يوليو/تموز المقبل، بسبب انخفاض قيمة الشرط الجزائي الحالي من 200 إلى 100 مليون يورو، في ذلك الوقت.

وتابعت الإذاعة، أن ميجيل أنخيل، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، قدم عرضا مغريا لجريزمان، في الأيام الماضية، أعلى من نظيره برشلونة، لكن اللاعب الفرنسي رفض الأمر، من أجل الانضمام للفريق الكتالوني وحصد الألقاب.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد اعترف مؤخرا، بمفاوضات الفريق الكتالوني، مع وكلاء جريزمان، مما جعل أتلتيكو مدريد، يصدر بيانا، يعبر فيه عن غضبه من تصرفات البلوجرانا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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