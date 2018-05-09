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رقم الخبر: 219175 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 15:08 الاقسام: ثقافة وفن  
«آر .يو. واليبال» يتنافس في قسم «الحرب والقدرة» الياباني!

«آر .يو. واليبال» يتنافس في قسم «الحرب والقدرة» الياباني!

يشارك الفيلم الإيراني القصير «آر. يو. واليبال؟» للمخرج محمد بخشي في مهرجان «Short Shorts» الدولي للأفلام القصيرة في اليابان.

ويتنافس الفيلم في قسم «الحرب والقدرة» للمهرجان الذي سيقام بدورته العشرين في الفترة مابين الأول حتى الرابع والعشرين من يونيو المقبل.

«آريو واليبال» يحكي قصة مجموعة من اللاجئين العرب يصلون حدود دولة تتكلم الانجليزية لكن هذه المجموعة تجد الحدود مغلقة امامها وفي كل يوم تشتبك مع الجنود الموجودين على الحدود الى ان يفتح بعض الاطفال طريقاً للتواصل بين المجموعتين و...

الفيلم من تأليف واخراج محمد بخشي وانتاج نيما ربيعي وقد مثل ادواره: نعيم شيخ محبوبي، ياسمين صلحي، حامد ندري، ابراهيم عمورة، مهدي حسيني، ومحسن داداش.

وكان الفيلم قد حصل على العديد من الجوائز من عدة مهرجانات مثل مهرجان «ميلان» للافلام في ايطاليا ومهرجان «ماتراي» في ايطاليا ومهرجان «غلوبال» الدولي للافلام في امريكا وغيره من المهرجانات الدولية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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