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رقم الخبر: 219174 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 15:07 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني يحصل على الدبلوم الفخري من جايبور الهندي

فيلم ايراني يحصل على الدبلوم الفخري من جايبور الهندي

نال الفيلم الايراني القصير «الحضور» (حضور) للمخرج آبتين سليمي طاري الدبلوم الفخري من مهرجان جايبور الدولي للأفلام بالهند.

«الحضور» الفيلم الايراني الوحيد الذي شارك بالمهرجان وتنافس مع 38 فيلما قصيرا من شتى انحاء العالم.

ويقام مهرجان جايبور الدولي سنويا منذ عام 2009 ويهدف الى ايجاد طرق للتقدم صناعة السينما وتمهيد الارضية لتبادل العلمي والفكري والثقافي فيما بين السينمائيين الهنديين وسينمائيين انحاء العالم كما يحاول ان يروج روح الصداقة في العالم من خلال الأفلام.

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته السادسة عشرة في الرابع من مايو الجاري واستمرت حتى السادس منه.

يذكر ان «الحضور» سبق ان شارك في مهرجان الافلام المستقلة الدولي بالعاصمة طهران ويشارك حاليا في مهرجان «راديو سيتي» الدولي بإسبانيا الذي تنتهي فعاليات دورته الثامنة عشرة في الثامن عشر من أبريل الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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