تأمل لاعبة التنس البريطانية جوهانا كونتا، تعافي زميلها آندي موراي في الوقت المناسب للحاق ببطولة ويمبلدون هذا العام، رغم أنَّ تقارير إعلامية ذكرت أنَّ اللاعب البريطاني، تعرض لانتكاسة في مشوار العودة بعد الخضوع لجراحة أعلى الساق.

وقالت تقارير بريطانية إنَّ مشاركة الأسكتلندي موراي المصنف الأول عالميًا سابقًا، في بطولة ويمبلدون ستكون محل شك؛ بسبب عدم تعافيه من الجراحة بالسرعة المطلوبة.

ولم يشارك موراي 30 عامًا في أي مباراة منذ خسارته أمام سام كويري بربع نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو/ تموز الماضي، وخضع لجراحة أعلى الساق في بداية العام الجاري؛ لأن الراحة لم تكن كافية لعلاج الإصابة.

وقالت كونتا للصحفيين بعد الخروج من الدور الثاني لبطولة مدريد المفتوحة الثلاثاء: "لا أزال أتمنى أن يعود (كما كان مخططًا)".

وأضافت "بكل تأكيد هو يحتاج للقيام بما يصب في مصلحته على المدى البعيد في مشواره. أنا أشعر به. لا أتخيل مدى حزنه بسبب ابتعاده عن اللعبة التي يحبها كثيرًا".

وكان موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، يخطط للعودة في موسم بطولات الأراضي العشبية الشهر المقبل؛ لخوض بطولة في هولندا إضافة إلى بطولة كوينز استعدادا لويمبلدون.