  • الأربعاء ٢٣ شعبان ١٤٣٩
  • الأربعاء , مايو 09, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219170 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
صدام ناري في نهائي القسم الغربي لدوري السلة الأمريكي

صدام ناري في نهائي القسم الغربي لدوري السلة الأمريكي

تأهل جولدن ستيت وريورز وهيوستون روكتس، إلى الدور النهائي للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفاز وريورز حامل اللقب 113-104 على نيو أورليانز بليكانز، ليتفوق 4-1 في سلسلة الدور قبل النهائي، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وبالطريقة ذاتها فاز روكتس المصنف الأول في القسم، 112-102 على يوتا جاز، ليتفوق أيضا 4-1 في سلسلة الدور قبل النهائي.

وستبدأ المواجهة بين العملاقين في الدور النهائي للقسم الغربي، في هيوستون، الاثنين المقبل.

وسجل وريورز، بفضل تألق كيفن دورانت، عشر نقاط متتالية في بداية الربع الثالث ليكسر حالة التكافؤ، ويسيطر تماما على المباراة.

وأحرز ستيفن كوري 28 نقطة وأضاف دورانت 24 نقطة، وكلاي طومسون 23 نقطة، ليحقق وريورز انتصاره الـ15 على التوالي على أرضه، في الأدوار الإقصائية للمسابقة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0633 sec