تأهل جولدن ستيت وريورز وهيوستون روكتس، إلى الدور النهائي للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفاز وريورز حامل اللقب 113-104 على نيو أورليانز بليكانز، ليتفوق 4-1 في سلسلة الدور قبل النهائي، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وبالطريقة ذاتها فاز روكتس المصنف الأول في القسم، 112-102 على يوتا جاز، ليتفوق أيضا 4-1 في سلسلة الدور قبل النهائي.

وستبدأ المواجهة بين العملاقين في الدور النهائي للقسم الغربي، في هيوستون، الاثنين المقبل.

وسجل وريورز، بفضل تألق كيفن دورانت، عشر نقاط متتالية في بداية الربع الثالث ليكسر حالة التكافؤ، ويسيطر تماما على المباراة.

وأحرز ستيفن كوري 28 نقطة وأضاف دورانت 24 نقطة، وكلاي طومسون 23 نقطة، ليحقق وريورز انتصاره الـ15 على التوالي على أرضه، في الأدوار الإقصائية للمسابقة.