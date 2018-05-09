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رقم الخبر: 219169 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
صحيفة: مباراة ليفربول القادمة هي الأخيرة لصلاح في البريميرليغ
قبل الانتقال للريال

صحيفة: مباراة ليفربول القادمة هي الأخيرة لصلاح في البريميرليغ

قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ليفربول وافق على انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل مقابل 200 مليون يورو مع لاعب إضافي من النادي الملكي.

وجاء في تقرير للصحيفة بأن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب في انضمام محمد صلاح، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم ريال مدريد خلال الموسم المقبل، لذلك من الممكن أن تكون مباراة الريدز الأخيرة في الدوري، والتي ستكون أمام برايتون، هي الأخيرة للنجم المصري بالدوري الإنجليزي بقميص ليفربول.

وسيلعب صلاح هداف ليفربول مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف في الـ26 من مايو الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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