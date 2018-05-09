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|رقم الخبر: 219168
|تاريخ النشر: أيار 09, 2018
|الوقت: 14:28
|الاقسام: رياضة
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باريس سان جيرمان يكمل "الثلاثية" ويتوج بطلا لكأس فرنسا
أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بفوزه على ليزيربييه من الدرجة الثالثة 2-0 الثلاثاء على ملعب فرنسا في المباراة النهائية.
وسجل الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في (د.26) والأوروغوياني إدينسون كافاني في (د.74 من ركلة جزاء) الهدفين.
وهو اللقب الثالث لباريس سان جيرمان هذا الموسم بعد أن توج بلقب كأس الرابطة للموسم الخامس تواليا بفوزه على موناكو 3-0 في المباراة النهائية واستعاد لقب الدوري من نادي الإمارة بالذات.
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