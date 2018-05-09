باريس سان جيرمان يكمل "الثلاثية" ويتوج بطلا لكأس فرنسا أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بفوزه على ليزيربييه من الدرجة الثالثة 2-0 الثلاثاء على ملعب فرنسا في المباراة النهائية.