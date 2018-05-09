عزز ساوثمبتون حظوظه في البقاء بفوز ثمين على مضيفه سوانسي سيتي 1-0 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي أدت إلى هبوط وست بروميتش.

وسجل الإيطالي مانولو غابياديني هدف المباراة الوحيد في (د.72)، وكان الهدف غاليا كونه مكن ساوثهامبتون من الارتقاء إلى المركز السادس عشر بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق الأهداف أمام هادرسفيلد الذي يحل ضيفا على تشيلسي في مباراة مؤجلة من المرحلة 35، فيما تجمد رصيد سوانسي سيتي عند 33 نقطة وبقي في المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الأولى، وهو الهدف الخامس لغابياديني في مبارياته الـ41 مع ساوثمبتون في مختلف المسابقات.

وعوض ساوثهامبتون سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه إيفرتون 1-1 السبت الماضي.

في المقابل كان وست بروميتش يمني النفس بتعادل الفريقين ليبقي على حظوظه في البقاء حتى المرحلة الأخيرة، لكن فوز ساوثهامبتون حسم موقفه في الدرجة الأولى بعد 8 مواسم في الدوري الممتاز بعدما بات يتخلف بفارق 5 نقاط عن المركز المنجي من الهبوط والذي يشغله حاليا كل من هادرسفيلد الذي يكفيه التعادل مع تشيلسي لضمان بقائه في الدوري الممتاز.