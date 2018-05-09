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رقم الخبر: 219164 تاريخ النشر: أيار 09, 2018 الوقت: 13:04 الاقسام: محليات  
الرئيس الامريكي شخصية غير طبيعية
قائد قوى الامن الداخلي:

الرئيس الامريكي شخصية غير طبيعية

قال قائد قوى الامن الداخلي العميد 'حسين اشتري' اليوم الاربعاء انه من دواعي الأسف الشديد ان نرى شخصا غير طبيعي مثل الرئيس الامريكي يترأس بلاده.

وأضاف قائد قوى الامن الداخلي ان الذين كانوا يقولون ان الجلوس خلف طاولة المفاوضات مع الامريكان سيحل جميع مشاكل البلاد فلينصتوا جيدا الى كلام قائد الثورة والذي قاله مرارا 'ان امريكا لا يمكن الاعتماد عليها'.

وبارك 'اشتري' وهو يتحدث امام ملتقى الجيش الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي معتبرا ان الانسحاب ينطوي على خير وبركة متمنيا ان ينالهما الشعب الايراني.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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