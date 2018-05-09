وصف القيادي في اتحاد القوى السورية، الدكتور أحمد السعيد، العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق مساء أمس الثلاثاء، بأنه كان دعما سريعا وعاجلا للتنظيمات الإرهابية، ولكن الجيش العربي السوري أفشل هذا الدعم.

وقال السعيد، في تصريحات خاصة لـ «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، إن الكيان الإسرائيلي عودنا، خلال سنوات الحرب الماضية ضد الإرهاب، على محاولاته الدائمة لمساعدة الإرهابيين كلما كان تقدم الجيش العربي السوري ضدهم ملحوظا، بهدف عرقلة هذا التقدم، وعدم السماح لجيشنا بتحقيق أي انتصارات.

وأضاف القيادي في اتحاد القوى السورية، أن الحديث عن استهداف «إسرائيل» لموقع عسكري إيراني، أو موقع سوري، أو غيرها، هو محاولة لحرف الجريمة وتأويلها، فالجميع في سوريا يقاتلون ضد الإرهاب، وتوجيه السلاح ضد أي طرف يتعاون مع الدولة السورية، هو في حد ذاته دعما مباشرا للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وشدد السعيد على ضرورة أن يكون هناك رد من جانب سوريا، لتعلم «إسرائيل» أنها لا يمكنها أن تستمر في اعتداءاتها دون رادع، ولكن هذا الرد يجب أن يكون مرتبا لكي تتمكن سوريا من الحصول على تأييد دولي في المحافل الأممية، خاصة أن هذا الانتهاك ليس الأول من نوعه، فخلال شهر إبريل/ نيسان الماضي وحده، اعتدت «إسرائيل» مرتين على سوريا.

وأعلنت وكالة «سانا» السورية الرسمية للأنباء أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بصاروخين وتمكنت من تدميرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق، حسب مصدر عسكري للوكالة.

بدوره أفاد مصدر طبي في درعا باستشهاد المواطن هشام حمدي مزعل الديري وزوجته من أهالي الشيخ مسكين إثر الانفجار الناجم عن التصدي لصواريخ العدوان الإسرائيلي قرب منطقة الكسوة على أوتستراد دمشق درعا.